Foragidos da justiça, dois homens de 38 e um de 41 anos, fora, capturados nesta quarta (17) em Antônio Carlos, Alto Rio Doce e Santa Cruz de Minas.

ANTÔNIO CARLOS



De acordo com informações da PM, os policiais receberam informações de que um morador da Fazenda do Amargoso, em São Bento dos Torres, Zona Rural de Antônio Carlos, estava com mandado de

prisão em aberto.

Os militares iniciaram diligências e encontraram o homem, 38 anos. Ele foi abordado e após uma consulta sistêmica foi confirmada a existência do mandado. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia de Barbacena.



ALTO RIO DOCE



Segundo a Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia de que um homem, de 38 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Após rastreamento, os militares encontraram o foragido que

foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia.

SANTA CRUZ DE MINAS



Conforme informações da PM, após denúncias anônimas de que um indivíduo com um mandado de prisão em aberto estaria em um local na área central da cidade, os policiais se deslocaram rapidamente e conseguiram localizar o homem, de 41 anos, morador da Vila Santa Terezinha, em São João del-Rei. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.