Um jovem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 16, apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quarta (17) em Alfredo Vasconcelos.

De acordo com informações da Polícia Militar, nas proximidades de uma casa no centro, alvo de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas, os policiais viram um homem, de 24 anos, saindo da residência em uma moto, Honda Bros vermelha, com uma mochila nas costas.



Ao ver os militares, o homem fugiu em alta velocidade, praticando direção perigosa e colocando em risco a integridade física das pessoas que passavam na rua. Os policias perseguiram o suspeito, fazendo sinais sonoros e luminosos, porém o homem acessou a BR-040, tentando fugir da PM, mas acabou retornando ao ponto inicial, na residência alvo das denúncias. Ele abandonou a motocicleta, fugiu por uma área de mata e não foi localizado.

A equipe cercou o imóvel e ouviu gritos para que a droga fosse jogada fora. No terreiro da residência, foi localizada uma porção de folhas com características semelhantes à maconha, que foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia.



Após intensa conversa o jovem de 18 anos, abriu a porta e saiu do imóvel na companhia do adolescente, 16 anos. Os militares realizaram a vistoria na casa e apreenderam três embalagens contendo cocaína, papel filme e demais materiais relacionados ao tráfico de drogas.



O jovem assumiu a propriedade da droga e o adolescente disse que estava no local para comprar drogas. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado. Um guincho foi acionado para remover a moto ao pátio credenciado.





