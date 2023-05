Homem, de 45 anos, é preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta (17) após denúncias anônimas no bairro Matosinhos em São João del-Rei.

De acordo com informações da PM, as denúncias relatavam que o homem estava saindo do bairro e levando drogas para vender em seu local de trabalho e que embarcaria em um ônibus. O homem foi localizado pela PM e durante uma busca pessoal foi localizado com ele dois papelotes de cocaína e R$14.



Os militares foram até a residência do suspeito e também encontraram um tablete e duas buchas de maconha, duas balanças de precisão, uma tesoura, uma faca com cheiro de cocaína e uma munição calibre 762 intacta.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

