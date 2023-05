Um homem, de 26 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser localizado na mochila com que ele estava mais de 700 pinos de cocaína, na manhã desta quinta (18) em Leopoldina. Ele teria buscado a droga no Rio de Janeiro e entregaria em Cataguases.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava uma fiscalização de rotina no KM 768 da BR-116 em Leopoldina, quando um ônibus, que vinha do Rio de Janeiro foi abordado. O suspeito, quando os agentes entraram no ônibus, demonstrou nervosismo e agitação. Desta forma ele foi abordado e durante a revista na mochila que ele carregava foi encontrado 707 pinos de cocaína.

O suspeito contou para os agentes que adquiriu as substâncias numa favela no Rio de Janeiro e as entregaria na cidade de Cataguases. Ele disse que receberia R$ 1.500,00 para realizar esse transporte e não quis dar maiores detalhes sobre a negociação.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Leopoldina juntamente com o material encontrado.

