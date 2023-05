Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas em Porto Firme, nessa quarta-feira (17). A ação partiu de um mandado de busca e apreensão cumprido no Bairro Josafá Sobreira. No endereço foi apreendido um cigarro de maconha, nove pedras de crack, um papelote da mesma substância, além de um segundo papelote com cocaína e dois celulares.



O morador foi preso e conduzido juntamente com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia em Piranga/MG.