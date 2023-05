Quatro pessoas fugiram a pé após o carro em que estavam desobedecer uma ordem de parada da PM e bater em um poste na madrugada desta sexta (19) em Alto Rio Doce. Dentro do veículo abandonado tinha drogas, celulares e dinheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação no Distrito de Missionários, Zona Rural de Alto Rio Doce, os policiais se depararam com um carro preto se deslocando em sentido contrário com os faróis apagados e tentaram abordar o veículo, momento em que o motorista tentou fugir dando ré, porém bateu em um poste. Quatro pessoas saíram do automóvel e fugiram a pé, não sendo localizadas.



Durante as buscas dentro do carro, os militares localizaram oito pedras de crack, celulares, R$ 650, um capacete rosa e uma CNH em nome de um homem, de 28 anos, já conhecido no meio policial por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas.

Os policiais iniciaram o rastreamento dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi localizado.

Tags:

Polícia | Poste | Tráfico