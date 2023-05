Uma fábrica para preparo de drogas foi encontrada e desmontada pela Polícia Militar, na tarde desta quinta (18) em São João del-Rei. Um jovem de 22 anos foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, denúncias anônimas informaram que em uma via no bairro Tijuco, estaria acontecendo o tráfico de drogas. Os policiais foram até o local e abordaram um homem em um carro, Honda HRV cinza, mas não encontraram nada de ilícito com ele.



Ao conferirem a documentação do veículo, foi verificado que a mesma estava atrasada e apresentava restrição judicial, sendo o carro removido.



Durante a ação, os policiais perceberam que havia uma construção, onde outro homem, ao notar a presença da equipe, entrou rapidamente no local. Diante da suspeita os militares abordaram o homem, de 22 anos, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, porém os policiais conseguiram descobrir seu endereço, que seria no bairro Matosinhos.

A equipe da PM foi até a residência do jovem e após terem a entrada autorizada por um familiar encontraram no local uma máquina para prensar comprimidos, três potes com celulose micro cristalina, 24 potes de pó aveludado utilizado para a fabricação de Ecstasy e 10 moldes para prensar comprimidos.



O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Reprodução