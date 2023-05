Um homem de 36 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (20) em uma casa abandonada no bairro União, no município de Viçosa.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), testemunhas relataram terem ouvido disparos de armas de fogo, porém, até o momento, autores não foram identificados. Perícia acionada e realizou os trabalhos.

A vítima tinha passagens registradas no sistema REDS, como envolvida com furtos, uso e tráfico de drogas. O homem era condenado por furto, mas teve o benefício de responder em liberdade após condenação. Em liberdade, no dia 15 de abril, foi novamente preso em flagrante por furto qualificado, sendo colocado em liberdade, em 27 de abril, via alvará de soltura.

A PM encontra-se em diligências para identificar autoria do crime.