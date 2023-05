Homem de 22 anos morreu após carro colidir contra árvore próximo ao trevo de Tiradentes, na BR-265, na noite desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência.

No local, um Jeep Compass que seguia sentido Rio de Janeiro/São João del-Rei perdeu o controle direcional, vindo a sair da pista e colidir contra uma árvore. Com o impacto da batida, os dois ocupantes do carro ficaram presos entre as ferragens, sendo que um deles, um homem de 22 anos que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito constatado no local. Já o condutor, um homem de 25 anos, ficou gravemente ferido e foi retirado pelos Bombeiros e encaminhado para atendimento médico por uma equipe do SAMU.

De acordo com o sargento Dias, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, “Ao sair da pista, o carro capotou e colidiu com muita violência contra um eucalipto, vindo a amassar o teto, deixando as vítimas bastante prensadas lá dentro. Esta posição lateralizada em que o veículo ficou trouxe uma dificuldade a mais para a retirada dos dois rapazes. Por isso, além do uso dos nossos equipamentos desencarceradores, nós contamos com a ajuda de dois guinchos para a abertura das ferragens”.

FOTO: CBMG - Bombeiros atendem acidente automobilístico com vítima fatal no trevo de Tiradentes, na BR-265

Ainda segundo o sargento, apenas uma das vítimas, que seria o condutor do automóvel, apresentava sinais vitais. Ele tinha lesões generalizadas, com diversas fraturas na perna esquerda e foi estabilizado pelo médico ainda no local do acidente e encaminhado para o hospital pela equipe do SAMU após a retirada das ferragens. “Já o outro rapaz, que estava no banco do carona, sofreu politraumatismo e teve o óbito constatado ainda no local. Nós aguardamos os trabalhos da perícia da Polícia Civil para fazer sua retirada de dentro do veículo. Devido à complexidade da situação, os trabalhos se estenderam por toda a madrugada”, explica Dias.

Sobre as causas, os Bombeiros afirmam que somente após o laudo pericial será possível afirmar o que de motivou o acidente. A Polícia Militar também compareceu ao local e ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

