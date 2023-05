Um homem de 40 anos foi detido com um revólver calibre 32 mm e cinco munições no Distrito de Abaíba, em Leopoldina, nesse sábado (20). Ele teria ido ao local fazer um show na localidade. Quando os militares chegaram e o abordaram, ele confessou que havia guardado a arma no veículo. Diante disso, os policiais localizaram o Revólver e deram voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo ao autor.







