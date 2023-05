Um homem de 22 anos foi preso usando uma nota falsa na "Festa da Santa" em Leopoldina na sexta-feira (19). De acordo com o registro, ele teria usado as cédulas falsas no local.Por volta das 23h10, ele teria comprado fichas utilizando uma cédula de R$ 50,00 com indícios de falsidade, com as mesmas características das apreendidas no dia anterior, sendo imediatamente abordado e preso.