Um homem de se envolveu em uma confusão em Miraí neste domingo (21), ele teria o comportamento alterado e portava um facão. Segundo o registro, apresentava escoriações pelo corpo, em função de uma briga.



O facão foi retirado dele e o homem foi encaminhado para a Delegacia. No momento do registro da ocorrência, o sujeito começou a ameaçar o soldado e a família dele, dizendo que mandaria matá-lo. O homem chutou a mesa do lugar e teria tentado agredir o militar. Momento em que um sargento entrou no cômodo para intervir.

O autor chutou e acertou a mão direita do sargento, que sofreu uma fratura na mão direita. No registro da ocorrência, o homem é suspeito de ameaça, lesão corporal e foi conduzido à Delegacia.