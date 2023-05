Três jovens, uma mulher de 21 anos e dois homens de 22 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas com doces feitos de maconha na noite deste domingo (21) na Vila João Lombardo em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, após uma denúncia anônima os policiais iniciaram uma operação com o intuito de repreender o tráfico em uma residência do local.

Foram apreendidos no imóvel 15 brigadeiros de maconha, três brownies de maconha, duas porções grandes e uma porção de preparo de "manteiga canábica", uma balança de precisão, um caderno de contabilidade, três celulares e R$315.

Os três jovens que estavam local foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

Tags:

apreensão | Droga | Drogas | Maconha | operação | prisão | São João