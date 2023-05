Uma mulher de 59 anos foi retirada de um veículo que caiu no canal do córrego da Rua Bahia, no Bairro São Sebastião, em Barbacena,durante a noite do domingo (21). A mulher conduzia o veículo. Ela estava confusa e se queixava de dores no tórax. Ela foi imobilizada em prancha longa.

A equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência utilizou técnicas de redução de força e içamento, a vítima foi retirar com a técnica de 0º graus e içada até a via pública, ficando aos cuidados da equipe da SAMU. A vítima foi conduzida ao Hospital Regional de Barbacena.