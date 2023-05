Um rapaz de 18 anos foi preso na tarde deste domingo (21) por tráfico de drogas em Jeceaba. A Polícia Militar foi acionada por conta da forma perigosa como o jovem conduzia uma motocicleta. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu pelo município, sendo acompanhado pela guarnição.

Em dado momento, o suspeito perdeu o controle direcional e caiu do veículo. Ele foi identificado e abordado. Havia com ele 25 microtubos de cocaína, quatro buchas de maconha, um celular e R$907. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia, junto com o material apreendido.







