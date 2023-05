Uma residência na localidade de Ribeirão das Limas, em Piranga, foi assaltada na sexta-feira (19). Um casal de idosos foi surpreendido por três pessoas armadas e vestindo capacetes. Um deles tinha um facão e o outro tinha algo semelhante a uma espada. Do local foram retirados três celulares, dinheiro, um recibo de veículo, dois cartões bancários e alimentos. Antes da fuga, eles trancaram as

vítimas dentro do banheiro da casa.