O Bope, Batalhão de Operações Especiais da PM, destruiu na manhã desta segunda (22) artefatos explosivos encontrados dentro de um lote na Vila São Paulo em São João del-Rei.

De acordo com informações da PM, os militares foram até o local após receberem denúncias de que haviam explosivos, bananas de dinamite, no lote, mais precisamente dentro de sucatas de ferro.



O local foi isolado e uma equipe do BOPE recolheu 48 cartuchos de explosivos e um rolo de estopim, que ainda estava operante. O material foi destruído em um lugar seguro.

Os responsáveis pelos materiais, foram identificados como sendo dois homens, de 38 e de 67 anos, e eles possuem uma empresa de obras de fundações. Questionados, responderam que os tanques de ferro estão no local desde o ano de 2019. Eles também relataram não ter conhecimento dos explosivos no

interior do material. Ninguém foi preso.

