A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou um caminhão carregado com 103.155 unidades de cerveja e 540 caixas de sabão em pó sem documentação fiscal na noite dessa segunda-feira (22), por volta das 22h10, na praça de pedágio que fica no KM 816 da BR-040, em Simão Pereira.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no local. Durante a abordagem, foi solicitada a documentação usual,inclusive, a documentação fiscal da carga. O motorista informou que transportava cerveja, com destino a Brasília (DF) e apresentou a nota fiscal que cobria apenas parte da carga, o que foi atestado após minuciosa vistoria da equipe da PRF. Durante a vistoria, atestou-se que além da carga coberta por documento fiscal, haviam 540 caixas de sabão em pó e 6.877 fardos (cada um com quinze unidades) de cerveja, totalizando 103.155 unidades.



Diante do ocorrido, o motorista e veículo foram conduzidos até a Unidade Operacional Polícial da PRF, onde estiveram à disposição do fisco Estadual para as providências de praxe.

Tags:

Carga | Cerveja | PRF | SIMÃO PEREIRA