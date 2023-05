A Polícia Militar lançou nesta terça-feira (23), a Pedra Fundamental na Praça de Esportes, ao lado das obras de construção do Quartel da 146ª Companhia de Polícia Militar de Cataguases. Segundo a corporação, foi outorgada a Moeda Comemorativa do 68º Batalhão da PM a diversos militares e civis que tiveram “relevante atuação” no desenvolvimento daquela unidade.

Participaram do evento o comandante da Quarta Região da Polícia Militar, Coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo, o Comandante do 68º Batalhão da Polícia Militar em Leopoldina, Tenente Coronel Yoshio Luiz Yamaguchi, o comandante da 146ª Cia. PM de Cataguases, Major Rodrigo da Silva Paro, o prefeito de Cataguases José Henriques, o Delegado de Polícia Civil em Cataguases, Marcelo Silva Manna, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cataguases, Beto do Leonardo, além do militar da reserva, Tenente João de Mendonça Barbosa, que foi agraciado como o veterano mais antigo na solenidade.