Um homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas com 20 pedras de crack na noite desta terça (23) na Vila Santa Terezinha em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais realizaram uma operação contra o tráfico de drogas em uma casa no local. Dentro do imóvel foram encontradas 20 pedras de crack e R$19.

O suspeito, identificado como dono da droga, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





