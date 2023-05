O homem responsável por esfaquear uma mulher de 20 anos pelas costas durante uma briga em uma lanchonete em Conselheiro Lafaiete foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (22). O crime aconteceu no dia 13 de maio, quando a vítima aguardava na fila do estabelecimento, que fica no centro da cidade, quando começou a discutir com outra mulher. Durante a confusão, as duas entraram em luta corporal, enquanto os demais presentes tentavam separá-las.



O marido da agressora sacou um canivete e esfaqueou a vítima pelas costas. A vítima perdeu um dos rins, teve o pulmão e o intestino perfurados. Ela foi encaminhada para o pronto socorro, porém, em função da gravidade das lesões, ela foi transferida para a Maternidade São José, onde foi submetida à cirurgia.



Os suspeitos fugiram da cidade após o crime, sendo identificados pelas investigações da equipe

da Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete. O homem, responsável pelas facadas, foi preso preventivamente. Segundo o delegado regional em Conselheiro Lafaiete, Mauricio Carrapatoso, o investigado agiu de forma fria e por motivo fútil, tendo em vista que a discussão se deu em razão de um lugar na fila do estabelecimento, vindo a atingir a vítima pelas costas, de modo covarde e sem

possibilidade de defesa.



A delegada responsável pelo caso, Elenita Márcia Pyramo, ressaltou que, em razão da conduta

do indivíduo, ele será indiciado por tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e recurso

que impossibilitou a defesa da vítima.



