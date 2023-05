Um home, de 38 anos, foi preso na manhã desta quarta (24) por porte ilegal de arma de fogo, com duas espingardas e uma carabina de pressão 5.5 milímetros em Cata Altas da Noruega.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram até um local conhecido como João Dimas e apreendeu as armas. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Ouro Branco juntamente com as armas encontradas.







