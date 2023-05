A partir desta quinta (25) até o dia 19 de julho, o projeto OdontoSesc estará em Viçosa promovendo procedimentos clínicos de baixa e média complexidade para cerca de 130 pacientes triados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Viçosa e Prefeitura Municipal de Viçosa.

A carreta, de 18 metros de comprimento, equipada com quatro consultórios odontológicos e climatizada, estará na Rua Gomes Barbosa, 803, Bairro da Conceição, antigo Colégio de Viçosa. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta das 8h às 18h.

Serão disponibilizados os seguintes serviços:

- Remoção de cáries e restaurações;

- Extrações (cirurgias) simples;

- Tratamento de canal de dentes anteriores e posteriores (alguns casos, conforme avaliação da equipe Sesc);

- Raspagem e profilaxia (limpeza);

- Radiografias odontológicas para pacientes em tratamento na Unidade Móvel, se necessário;

- Identificação e encaminhamento de casos de patologias bucais e alterações sistêmicas, para atendimento especializado indicado pelo parceiro.

A atividade é uma realização do Sesc em Minas em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO) e Prefeitura Municipal/Secretaria de Saúde de Viçosa.

Segundo estudo do Instituto do Coração (InCor), 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes por problemas cardíacos estão relacionadas a infecções bucais não tratadas. O Conselho Federal de Odontologia recomenda uma consulta odontológica a cada seis meses, independente do surgimento de sintomas. O diagnóstico precoce pode prevenir diversas doenças bucais, como cáries, mau hálito, tártaro, gengivite e até câncer de boca.

Sobre o OdontoSesc

Com foco na assistência odontológica, o OdontoSesc é realizado pelo Sesc em Minas desde 2011. São cinco carretas que atuam de forma regionalizada para chegar às cidades mais distantes do estado. Cada uma delas possui quatro consultórios odontológicos completos, sala de esterilização, espaços para realização de exames de radiografia para pacientes em atendimento e orientações sobre saúde e higiene bucal. Todas as unidades móveis do OdontoSesc são climatizadas e possuem acessibilidade.





