A Polícia Civil em operação conjunta com a Polícia Militar cumpriu seis mandados de prisão em Senhora de Oliveira, nessa quarta-feira (24), contra um grupo de pessoas suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Dois dos seis alvos já estavam presos.

Durante a ação, os celulares dos investigados foram recolhidos e enviados para análise. A delegada Fabíola Bastos, responsável pela operação, ressaltou que a organização criminosa tem ramificações em Belo Horizonte. Para ela, com as prisões, há um reforço da sensação de segurança no município.

O delegado regional em Conselheiro Lafaiete, Mauricio Carrapatoso, ressaltou que a operação Securitas

reforça a importância do trabalho em equipe entre policiais da Delegacia Regional em Conselheiro Lafaiete e da Delegacia de Polícia Civil em Piranga, bem como a integração com a PMMG. Para ele, a união tem apresentado resultados efetivos para a sociedade local, mantendo um intenso combate à criminalidade na região.

A ação policial contou com a participação de equipes de policiais civis das cidades de Piranga e

Conselheiro Lafaiete, além do apoio de policiais militares das cidades de Lamim e Senhora de

Oliveira.

