Um homem de 55 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, em Santa Rita do Jacutinga, nessa quinta-feira (25). O suspeito é acusado de perseguir e ameaçar a ex-companheira de 48 anos, por não aceitar o fim do relacionamento de quase 10 anos. Segundo o registro, ele passou a enviar diversos áudios por aplicativos de mensagens com ameaças. A mulher registrou o boletim de ocorrência e as diligências policiais ensejaram a representação pelo mandado de busca e apreensão. O inquérito de violência doméstica segue em andamento.



A arma foi apreendida na residência de um familiar e o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A operação foi desencadeada pela Delegacia de Polícia Civil em Rio Preto, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento – com apoio da Polícia Militar, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito investigado por perseguir e ameaçar a ex-companheira, de 48 anos.



