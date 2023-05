Três homens foram presos e três adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar, nesta quinta-feira (25), no Bairro Batatal, em Lima Duarte.

De acordo com o delegado responsável pela Delegacia de Polícia Civil em Lima Duarte, Thiago Soares Marty, em um dos endereços alvo foram localizadas drogas e os três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos.

Ainda durante os levantamentos, os suspeitos de 18, 22 e 28 anos foram encontrados em outro imóvel, utilizado para o tráfico de drogas na região. Com apoio de um cão farejador, as equipes de policiais militares e policiais civis da Delegacia de Lima Duarte localizaram maconha, cocaína e crack enterrados no terreno aos fundos do casa.



Também foram apreendidos celulares, dois veículos e cerca de R$ 500 em dinheiro. Os homens foram encaminhados ao sistema prisional e os adolescentes, aos representantes legais.



O inquérito policial segue em andamento para apuração total dos fatos.

