A cozinha de um bar pegou fogo na madrugada desta quinta (25) na Avenida Tiradentes, no centro de São João del-Rei.



Sargento Nascimento, chefe da equipe do Corpo de Bombeiros que atuou na ocorrência, relatou como estava o local quando eles chegaram. "Quando chegamos, todo o cômodo estava tomado por chamas muito fortes. O fogo se espalhou muito rapidamente e o controle foi muito complicado".

Segundo informações relatadas pelo dono do bar, a suspeita é de que o fogo tenha se iniciado em uma fritadeira elétrica, mas somente uma perícia poderia dizer o que de fato aconteceu. "Como se trata de uma cozinha comercial, também havia instalações de gás encanado e diversos recipientes de GLP, o que fez necessária uma ação ainda mais rápida, pois, em caso de vazamento, havia o risco de o incêndio ficar fora do controle", disse Nascimento.

Ainda, de acordo com o Sargento, o bar não estava em funcionamento na hora do incêndio e havia apenas uma funcionária no local, mas ela não se feriu. Além da fritadeira, foram queimados um freezer, fogão, o forro do telhado e diversos materiais de cozinha e alimentos. Ninguém se feriu.

incêndio