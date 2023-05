Um jovem, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de 25 buchas de maconha na tarde desta quinta (25) no bairro Rosário em Nazareno.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram até a residência do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, o suspeito demonstrou alterações no comportamento, mas foi contido pelos militares.

Durante a busca pessoal foi encontrado com ele R$150 e um celular. Na casa, dentro da geladeira da cozinha foi localizada uma bucha de maconha, do tamanho de uma caixa de fósforos, e sacolés. Dando continuidade às buscas, foram localizadas mais 30 buchas de maconha, dentro de uma sacola, e R$72.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.







Tags:

7 | apreensão | Busca e apreensão | De | Droga | Drogas | Maconha