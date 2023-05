Um casal, um homem de 25 anos e uma mulher de 24, foram presos por tráfico de drogas na tarde desta quinta (25) no bairro Rosário em Nazareno.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram na residência do casal para cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, foi localizado, em uma parede entre o quarto e o banheiro, uma pedra bruta, do tamanho de uma caixa de fósforo, de crack.

No quarto, dentro do guarda-roupas, foi encontrado um pote com 35 papelotes de cocaína. No local também foi encontrado a quantia de R$1.635,90 e uma bucha de maconha.



Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.



Tags:

Polícia | polícia civil | Preso | prisão | tráfico de drogas