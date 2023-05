A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual do Rio de Janeiro (PMRERJ), resgatou, na quinta-feira (25), uma mulher, de 54 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, em um imóvel no distrito de Parapeúna, em Valença no Rio de Janeiro, divisa com Rio Preto, em Minas Gerais. A ação teve o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Segundo o delegado Thiago Marty, da Delegacia de Polícia Civil em Rio Preto, 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora – pertencente ao 4º Departamento, o suspeito, de 23 anos, estava na Delegacia de Rio Preto prestando depoimento em relação a um inquérito de violência doméstica, contra a mesma vítima, de fatos ocorridos quando o casal ainda morava em Minas Gerais.

O delegado desconfiou da conduta do suspeito e, imediatamente, fez contato com a PMRERJ para que verificassem o endereço no estado do Rio de Janeiro informado pelo investigado.

Os militares então encontraram a vítima em cárcere privado. Diante disso, na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante.

Em seguida, o investigado foi transferido para Valença, onde a PCERJ ratificou o flagrante e encaminhou o suspeito ao sistema prisional