Na manhã desta sexta-feira (26), um homem de 47 anos foi preso por homicídio, em Santos Dumont. Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela área central de Santos Dumont, os militares foram acionados no Bairro Glória onde um homem estava sendo atendido pelo Samu. No local, os profissionais de saúde estavam tentando reanimar a vítima, um homem de 27 anos, que estava com corte pneumotórax, inconsciente e necessitando de massagem cardíaca.

Em exame superficial, observaram um pequeno ferimento no tórax proveniente de arma branca. Foram realizados todos os procedimentos de reanimação, contudo a vítima não respondeu e morreu no local.

Os militares iniciaram diligências e conseguiram informações de que a vítima chegou em casa, por volta de 4h30, acompanhado de um homem, 47 anos. As informações davam conta de que os dois já haviam tido um desentendimento anterior e permaneceram no interior do imóvel por alguns instantes. O homem de 47 anos então saiu da casa e o de 27 saiu logo em seguida. Alguns minutos depois, a vítima estava caída no chão, gemendo muito e o Samu foi acionado.

As equipes da PM iniciaram o rastreamento indo a possíveis locais de fuga e esconderijo do autor, além de locais conhecidos como "boca de fumo", onde o autor costuma frequentar. O autor foi encontrado escondido em meio a um matagal no Bairro Glória. De início, ele negou os fatos, mas acabou confessando ter tido um desentendimento com a vítima e disse que apenas se defendeu, não sabendo que a vítima havia morrido posteriormente.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia. Foi acionada a perícia que realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o IML de Barbacena.

Tags:

Homicídio | Santos Dumont