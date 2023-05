Um veículo furtado em fevereiro deste ano em Belo Horizonte foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta sexta (26) em Patrocínio de Muriaé, no KM 285 da BR-356.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante os trabalhos de fiscalização no local, os agentes abordaram um carro, GM Onix preto, que seguia sentido Muriaé/Patrocínio de Muriaé. Durante a fiscalização detalhada foi constatado que o veículo era um clone e que o original havia sido furtado em Belo Horizonte em fevereiro desse ano.

O motorista do carro, um homem de 48 anos, com possível enquadramento no crime de receptação, o envolvido foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé para demais providências. O veículo foi removido para pátio credenciado.

