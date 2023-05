Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas com mais de R$6mil na manhã desta sexta (26) no bairro Glória em Santos Dumont.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro, os militares viram os dois jovens saindo do Beco do Jacaré, local conhecido pela movimentação de tráfico de drogas. Os dois, ao avistarem a viatura da PM, entraram rapidamente em um carro, um Gol. Os policiais conseguiram abordar os jovens e localizaram dentro do carro uma pequena caixa de papelão com três porções de maconha e seis pacotes enrolados em um plástico filme com dinheiro com total de R$6.267. Com os jovens também foi encontrado dois celulares e uma chave.



Questionados sobre o dinheiro e a droga, ambos se mantiveram em silêncio. Sobre a chave, eles informaram que era de uma casa vazia localizada no Beco do Jacaré. Os militares foram até essa residência e encontraram uma faca com resquícios de maconha, um pote branco com R$567,80 e um rolo de papel filme. Ao todo foram apreendidos R$6.924,80.

No local, há diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas praticado pelo jovem de 22 anos. Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

Tags:

7 | Droga | Drogas | Maconha | PM | Polícia