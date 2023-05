Seis homens e dois menores foram detidos na região no fim de semana por tráfico de drogas na região. Na sexta-feira, 26 de maio, durante patrulhamento pela região central do município de Congonhas, a Polícia Militar abordou dois indivíduos denunciados por tráfico.

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos foram abordados com três aparelhos celulares, cinco papelotes de cocaína e um tablete de maconha. Também foi apreendida uma motocicleta Honda XRE, que eles ocupavam, sendo que o veículo foi removido ao pátio credenciado.



Na noite de sábado, 27 de maio, em Conselheiro Lafaiete, três homens, de 19, 21 e 24

anos, respectivamente, e um menor (17 anos) foram impedidos de um possível ataque a traficantes rivais.Os autores foram vistos transitando em um carro pela área central da cidade e quando os policiais deram ordem de parada para o condutor, ele fugiu até as proximidades da Praça Barão de Queluz onde o carro foi interceptado e os envolvidos foram abordados.



No interior do automóvel foi localizada uma barra de maconha e posteriormente, foram localizados mais 40 microtubos de cocaína e um revólver calibre .38 carregados. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais arrecadados após receberem voz de prisão/apreensão. O veículo usado pelo grupo foi furtado em Ouro Branco. Segundo os policiais, o carro foi encaminhado para um pátio credenciado.





No domingo (28) ainda na cidade de Conselheiro Lafaiete, ao realizar patrulhamento pelo Bairro São Marcos, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta na qual o condutor estava de chinelo e com a viseira levantada. Assim que percebeu a presença policial, ele fugiu. A equipe da PM continuou acompanhando o suspeito.



Ele ignorou a ordem de parada,persistiu na fuga, porém em certo momento, perdeu o controle da direção, colidiu levemente com a viatura e caiu. Abordado e identificado, o jovem de 18 anos, tinha uma bucha de maconha e não possuía habilitação. O rapaz foi conduzido para registro de Termo de Compromisso.

Não houve vítima no acidente, apenas danos na viatura e na motocicleta. Em outra ocorrência registrada no mesmo dia, a Polícia Milita recebeu informações dando conta de que um indivíduo estaria comercializando drogas na Avenida Telésforo Cândido de Rezende. Ao comparecer no endereço, a Polícia Militar visualizou o suspeito que após abordagem e identificação (26 anos) foi submetido a busca pessoal, ocasião na qual foram localizados em sua posse três comprimidos de ecstasy e outros 14 comprimidos no interior do seu veículo, estacionado nas proximidades do local da abordagem. Também foram recolhidos um invólucro contendo pedaços e farelos da substância, além da quantia de R$ 16,00.

O abordado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. O veículo foi encaminhado para pátio credenciado.



