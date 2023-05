Um homem de 34 anos foi preso na tarde da terça-feira (30), durante operação policial no Bairro Morada do Sol, em Conselheiro Lafaiete. Segundo a Polícia Militar, o autor foi preso com um revólver calibre .32 e um cartucho de mesmo calibre.



O autor foi conduzidos à Delegacia de Polícia para onde também foi entregue o armamento apreendido.



