Dois homens, de 28 e 33 anos, e uma jovem, de 22 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta quarta (31) após a Polícia Militar cumprir mandados de busca e apreensão em vários locais de Santos Dumont.

De acordo com a Polícia Militar, durante o cumprimento dos mandados, em uma residência no bairro Córrego de Ouro, os militares viram um homem jogando uma bolsa no quintal de outra casa. A bolsa foi localizada pelos militares e dentro dela foi encontrado R$122,50, um pote com 51 pedras de crack, um pote com 17 embalagens de cocaína, e 9 embalagens com maconha.



Durante buscas no interior do imóvel, foi encontrado R$480,00, uma certidão de nascimento e um cartão do SUS em nome de um homem que possui denúncias da prática de tráfico de drogas, um caderno de cor vermelha contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, um celular, uma tesoura com resquícios de maconha e cinco pedras de substância amarelada semelhante à crack.



Em mais duas residências no mesmo bairro, a PM não encontrou nada de ilícito, assim como em uma casa na localidade rural de Patrimônio da Serra.

Ainda, de acordo com a PM, no bairro Nossa Senhora das Graças, foi necessário arrombar a porta, não havendo moradores no local, mas a residência estava bagunçada com camas reviradas, ainda com roupas de cama, mesa do café servida, dando aparência de que os moradores saíram às pressas do local.



Durante as buscas foi localizado uma balança de precisão, um rolo de papel filme e um rolo de papel alumínio, dois rolos de fita plástica e um caderno com anotações de valores em dinheiro, possivelmente relacionados ao tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia, juntamente com os três presos na ação.

FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

