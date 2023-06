Um homem foi indiciado e preso como autor de um homicídio agravado por motivo fútil e sem chance de defesa de um homem de 52 anos. A ação é resultado da conclusão do inquérito policial sobre o crime que aconteceu no dia 23 de dezembro. o alvo foi brutalmente agredida em via pública, no Bairro São Benedito, em Conselheiro Lafaiete, segundo a Polícia Civil, as agressões duraram cerca de oito minutos e não foram cessadas nem com a chegada de testemunhas que tentaram socorrer a vítima.



O homem ferido morreu no Hospital, onde ficou internado por sete dias. A motivação do crime, de acordo com o que foi dito pelo investigado no momento dos fatos, seria uma possível dívida da vítima, além da recusa da mesma em fornecer cigarros ao agressor. A vítima teve fraturas diversas nas costelas com pneumotórax, agravada por tromboembolia.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, familiares afirmaram que a vítima não era usuária de entorpecentes e não tinha envolvimento com crime. A delegada responsável pelo caso, Elenita Pyramo, disse que o agressor foi identificado em razão do trabalho eficaz realizado pela equipe da PCMG. O inquérito foi encaminhado à Justiça, sendo representado pela prisão do autor, que foi decretada e cumprida.



O investigado estava foragido e foi preso na cidade de Congonhas. O delegado regional de Conselheiro Lafaiete, Maurício Carrapatoso destacou a importância de se levarem as denúncias às autoridades policiais, ressaltando que todas as denúncias realizadas através do Disque 181, têm garantia de sigilo.



