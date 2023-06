Três homens foram detidos com 13 galões cheios de combustíveis (gasolina e diesel) e outras 40 unidades de galões vazios, na tarde dess quinta-feira (01), durante operação batida policial na BR-040, na altura do município de Santos Dumont.

A equipe da polícia militar flagrou dois homens entrando em um lugar em que funcionaria uma fábrica de blocos de cimentos. Ao perceber a presença dos militares, os dois fugiram para os fundos do imóvel, acessando um rio e entrando na vegetação, apesar da ordem de parada dada pelos policiais. Um terceiro envolvido, um homem de 22 anos, que foi submetido à revista, não portava materiais ilícitos. Os dois infratores continuaram sendo acompanhados pelos policiais, em um ponto estratégico.



Os suspeitos se aproximaram da margem da estrada, quando foram abordados. Um deles fugiu pela vegetação da área alagada. Com o outro, nada ilícito foi encontrado. Porém o outro envolvido tinha um mandado de prisão em aberto e foi localizado durante a ação.

Foi feita uma vistoria no local que servia de abrigo dos integrantes da quadrilha, onde foram localizados os galões cheios de combustível inflamável ( Também foram encontradas outras 40 unidades de galões vazios, porém com restos de combustível em seu interior, e ainda mangueiras utilizadas para a retirada do combustível.

De acordo com o registro, nas proximidades do local existe uma tubulação de uma empresa de petróleo, mas não foi possível identificar se a prática do furto seria em desfavor da empresa ou de caminhões que estacionam no pátio de um posto existente nas proximidades, onde os motoristas pernoitam.



Também foram apreendidos três capacetes, dois telefones celulares, uma bateria automotiva, uma roçadeira, uma bomba hidráulica, uma furadeira, R$ 960 e duas motocicletas. Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia.

