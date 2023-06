Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas no Bairro São Benedito em Conselheiro Lafaiete, na noite desta quinta-feira (1º). O suspeito foi abordado na Rua Doutor Campolina e, durante a revista, foram encontrados 53 pinos de cocaína, uma garrucha calibre



O autor foi abordado na Rua Doutor Campolina, Bairro São Sebastião, estando com uma barra de maconha e 53 (cinquenta e três) pinos contendo cocaína, além de uma garrucha calibre .32 e duas munições de mesmo calibre. No imóvel foram localizados e apreendidas 11 buchas de maconha e ainda uma porção de sementes da planta. Também foram recolhidos uma barra fracionada e mais 36

(trinta e seis) pedras de crack juntamente com uma porção e outros sete pinos contendo

a referida substância.



Além disso, a Polícia Militar apreendeu 222 maços de cigarros na casa, um dinamômetro, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 214.

Tags:

Arma | Armas | Barra | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Detido | Drogas