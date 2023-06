A Prefeitura de Leopoldina, inaugurou na quarta-feira (31) o Centro de Atendimento ao Autismo TEAbraço Dr. Abdo Cristiano Salomão. Segundo a Prefeitura, com essa iniciativa, Leopoldina passa a ser a terceira cidade de Minas a oferecer o serviço e a primeira do país a disponibilizar equoterapia gratuitamente através do SUS.

O novo espaço Prefeitura vai fortalecer a inclusão e oferecer mais qualidade de vida e autonomia às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), através de uma plataforma multidisciplinar e um atendimento humanizado. O objetivo é estimular a independência e a autonomia dos usuários, bem como apoiar, orientar e dar suporte às famílias.

O Centro de Autismo é destinado a pessoas com diagnóstico fechado de Autismo e o atendimento será das 8h às 19h. Para ter acesso ao serviço, basta que a família vá diretamente ao Centro, onde será acolhida por uma equipe multiprofissional.

O espaço vai oferecer serviços de psicomotricidade, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço docial e fonoaudiologia, além equoterapia, oficinas de orientação de práticas terapêuticas e atendimento psicológico para familiares.

O local conta com salas adequadas aos diferentes atendimentos profissionais, consultórios para atendimento individual e em grupo, além de espaço para reunião e ambientes para atividades de estímulo sensorial e motor.