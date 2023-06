Uma equipe da Polícia Militar realizou um cerco em uma residência do Bairro Menino Jesus em Astolfo Dutra na noite desta sexta-feira (2), onde localizou uma quantidade significativa de pinos de cocaína, R$2.990, uma balança de precisão, um celular e diversas embalagens utilizadas para fracionar esse tipo de substância. O homem que ocupava o imóvel tentou se livrar do material ilícito que estava em uma sacola e fugir pelos fundos do endereço, mas foi alcançado e preso em flagrante, conduzido na sequência para a Delegacia.

