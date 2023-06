Um grave acidente envolvendo quatro veículos, um carro, um micro-ônibus, uma carreta e um caminhão bi-trem, deixou duas pessoas mortas, uma mulher e um homem, e vários feridos, na manhã desta segunda (05) na BR-265, próximo ao trevo de Nazareno.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o caminhão bi-trem tombou e logo em seguida a carreta tombou, em cima de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Itutinga. Dentro do micro-ônibus haviam 24 pessoas. O motorista do caminhão morreu na hora e uma mulher, que estava dentro do micro-ônibus também morreu.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, quantidade de feridos e para onde eles foram encaminhados.

A pista encontra-se completamente interditada nos dois sentidos.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

Tags:

acidente | C