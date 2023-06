Um homem, de 61 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após se desentender com o filho, de 33 anos, na tarde deste domingo (04) no bairro Água Santa em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o filho relatou que o pai deu um soco em seu rosto e em seguida entrou para um quarto da casa, onde teria um facão e uma arma de fogo.

Os militares foram até a residência e tentaram conversar com o homem, que não atendeu as ordens da equipe, sendo necessário romper um obstáculo para entrar no local. O pai foi abordado e com ele nada de ilícito foi encontrado.

Ainda, de acordo com a PM, o homem relatou que se desentendeu com o filho, mas negou qualquer tipo de agressão contra ele. Ele indicou que o revólver estaria em uma gaveta. Foi localizado no lugar indicado um revólver calibre 38, 17 munições do mesmo calibre e um facão.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





