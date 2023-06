A operação Pantaneiro, apreendeu nesta segunda-feira (5) um caminhão transportando 2.286 tabletes de maconha, na na BR-040, no município de Areal. A carga, de aproximadamente uma tonelada e valor estimado em mais de R$ 2 milhões, estava sendo transportada para o Rio de Janeiro. A operação foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Juiz de Fora, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

FOTO: PRF/Divulgação - Operação Pantaneiro

Segundo a PRF, a droga foi localizada por policiais rodoviários federais na estrutura do teto do baú do caminhão frigorífico. A apreensão, é fruto da integração e do trabalho conjunto desenvolvido por agente da Polícia Rodoviária Federal vinculado ao Gaeco-Juiz de Fora e outras forças de segurança pública, o que tem permitido um aumento do monitoramento de alvos suspeitos na região.

O motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela área territorial.

