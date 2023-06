Um homem, de 38 anos foi preso com 4kg de cocaína no carro, em Rio Pomba na noite dessa segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, durante operação policial realizada na rodovia MGC-265, km-117, foi abordado um veiculo, durante a vistoria o condutor se contradisse diversas vezes, demonstrando nervosismo e inquietação, com intuito de ludibriar a fiscalização dos policiais.

Ainda de acordo com a corporação, foi procedida então a busca pessoal no condutor sendo encontrado no bolso de sua calça jeans 2 pedras pequenas de cocaína, e após essa constatação, foi procedida busca minuciosa no veículo e no interior dos forros dos bancos foram encontrados 4 barras prensadas de cocaína pesando cerca de 4 kg no total.

Com apoio da Rocca, o cão "ogum" farejou escondido dentro do console central do veículo mais 2 pedras grandes de crack, ainda foram encontrados ao todo R$377,00.



