Dois homens, de 31 e 44 anos, foram presos por tráfico de drogas com mais de160 pinos de cocaína, 200 pedras de crack um pé de maconha e dinheiro, na tarde desta terça (06) no centro de Ouro Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um deles expedido em Eunápolis na Bahia. Durante a ação foram encontrados, em um imóvel, anotações referentes ao tráfico de drogas e R$5.037,15, 163 pinos de cocaína, 253 pedras de crack, um pé, 21 buchas e seis tabletes de maconha.



O homem, de 31 anos, no momento da abordagem tentou enganar os policiais apresentando um documento de identidade falsificado. Ele foi preso devido ao mandado de prisão em aberto em seu nome pelo crime de tráfico de drogas. Já o suspeito de 44 anos também foi abordado no imóvel e preso pelo crime de tráfico de drogas.

Eles foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

