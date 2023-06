A Polícia Civil confirmou a prisão de temporária de três homens suspeitos de uma tentativa de homicídio contra uma mulher em Visconde do Rio Branco, ocorrida em março. Com a conclusão da investigação a prisão foi decretada, assim como mandados de busca e apreensão com o objetivo de reunir provas e localização dos investigados pelo crime.



Os dois primeiros suspeitos foram presos no dia 1º de abril, enquanto tentavam fugir para o Rio de Janeiro. O último envolvido foi preso em 20 de abril. Segundo a Polícia Civil, uma mulher teria sido resgatada com vida de dentro de uma gaveta funerária do cemitério local. Em seguida, policiais estiveram no endereço, onde foi realizada perícia e primeiro contato com a vítima, o que possibilitou o início das investigações sobre a autoria dos fatos.

Com análise de laudos e oitivas foi possível comprovar que os três investigados estavam associados para a prática do crime de tráfico. Eles teriam obrigado vítima a guardar armas e drogas, as quais teriam sido roubadas por terceiros que não foram identificados até o momento.

Em função do roubo do material ilícito, os investigados agrediram, segundo a Polícia, com extrema violência, a vítima por cerca de duas horas, colocando-a desacordada em uma gaveta funerária, que foi fechada com tijolos e cimento. A vítima permaneceu "enterrada" na gaveta funerária até por cerca de nove horas, quando foi socorrida, após gritar por ajuda. Funcionários do cemitério ouviram os gritos e chamaram a polícia.

Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, com qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, sem possibilidade de defesa e por razão de gênero, além do crime de constrangimento e de violação de sepultura.

Durante as investigações foram apurados outros fatos criminosos praticados pelos suspeitos, sendo remetidos para o Poder Judiciário outros dois procedimentos com indiciamento dos investigados por tortura.

Tags:

Crime | Homicídio | Homicídio triplamente qualificado | Polícia | Preso | prisão | roubo