A Operação Integração Rio x Minas localizou um suspeito que estava foragido desde 2020. A Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, prendeu em Rio das Ostras (RJ), r nesta quarta-feira (7), um homem, de 51 anos, investigado por homicídio em Leopoldina.



Coordenada pelo delegado da PCERJ, Ronaldo Andrade Cavalcante, e pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina, pertencente ao 4º Departamento da PCMG, a operação Integração Rio x Minas localizou, no bairro Âncora, o investigado que estava foragido desde 2020, quando foi condenado pelo judiciário mineiro por homicídio.