Dois suspeitos, de 19 e 20 anos, respectivamente foram presos em Muriaé nesta quarta-feira (7), durante a realização da Operação Veredicto. A ação tinha como objetivo o cumprimento de cinco mandados de prisões e cinco mandados de busca e apreensão, relacionados com a investigação que apura o homicídio de um jovem de 19 anos.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado em 11 de maio, com mão e pés amarrados e com lesão de arma de fogo no tórax, em uma represa no distrito de Itamuri. A apuração dos fatos indicou que, na manhã do dia 7 de maio, a vítima teria sido atraída pelos suspeitos por meio da namorada até a cidade de Miradouro, onde foi colocada em um veículo.

As investigações demonstraram que o rapaz teria permanecido com o bando por cerca de 48h , até ser morto e seu corpo, jogado na represa. O carro utilizado para o transporte da vítima foi identificado e apreendido pela PCMG, sendo encontrado, por meio de perícia, indícios de que ele foi lavado e resquícios de sangue.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Glaydson Ferreira, a motivação do crime seria uma dívida de mil reais da vítima com um traficante do município de Miradouro. Três investigados permanecem foragidos.



O nome da operação faz alusão ao modo pelo qual o crime foi praticado, característico do conhecido "Tribunal do Crime" em que a vítima foi subjugada antes de sua morte, e além do disparo sofrido teve pés e mãos amarradas e jogado nas águas da represa do Glória, ou seja, a organização criminosa "decretou seu veredicto" com sua pena de morte.

