A Prefeitura de Barbacena sancionou a Lei 5.217, que institui o dia 1º de setembro como Dia Municipal em comemoração à Beata e Serva de Deus Isabel Cristina. O dispositivo prevê que a celebração passa a integrar o calendário oficial de eventos da cidade, ficando a critério do município decretar ponto facultativo.



O texto prevê que, durante a comemoração, a Prefeitura Municipal poderá se articular com corpo técnico e promocional através de pessoas especializadas, por meio de parcerias com a iniciativa privada. A Lei tem autoria do Vereador Flávio Maluf Caldas (PSD).

Isabel Cristina Mrad foi beatificada em 10 de dezembro de 2022. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam a cerimônia no Parque de Exposições de Barbacena, conforme a Arquidiocese de Mariana. A celebração foi presidida pelo Arcebispo Emérito de Aparecida, Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, e concelebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos, o Arcebispo Emérito de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, e o Bispo Diocesano de Divinópolis e Presidente do Regional Leste 2 da CNBB, Dom José Carlos de Souza Campos. A celebração contou também com a presença de padres, diáconos, seminaristas, religiosos, fiéis, leigos e leigas de todo o Brasil, bem como o Postulador da Causa de Beatificação de Isabel Cristina, Dr. Paolo Vilotta.

Após o ato penitencial, ainda de acordo com a Arquidiocese, os fiéis receberam informações biográficas sobre a Beata Isabel Cristina, compartilhadas por Paolo Vilotta. Em seguida, o Cardeal Dom Raymundo fez a leitura da Carta Apostólica em latim, enquanto o Monsenhor Danival Milagres fez a leitura em português. Essa carta oficializou a beatificação de Isabel Cristina Mrad Campos como Beata, concedida pelo Sumo Pontífice. O documento estabelece que a Beata Isabel Cristina possa ser celebrada liturgicamente em 1º de setembro, a data em que ela sofreu o martírio e ascendeu aos céus.



